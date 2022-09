Kiisuks ristisid masina Kadrina päästjad ise, nende kätte jõudis see 2019. aastal Tabivere päästekomandost. Tollal polnud Kadrina komandol peale suure põhiauto ühtegi masinat, kuid maastikupõlengute kustutamiseks oli Kiisu ideaalne. Kui põhiauto Susi kaalub umbes 20 tonni, siis Kiisu on sellest poole kergem, samuti on tema katusel eraldi lavats, kuhu mahub 400 meetrit voolikut. "Maastiku jaoks uskumatult äge auto," kiitis Nagel.