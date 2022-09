Võsu garaažis peidab end 700 raadioga muuseum

Esmapilgul tundub uskumatu, et selline kogus raadioid võiks üldse ühte 16-ruutmeetrisse garaažiboksi ära mahtuda, kuid Villu Tommula ehitatud riiulid on parasjagu nii kõrged, et raadio ülemisest äärest jääb järgmise riiulini sentimeeter või paar. Raadiod on riiulitel reas nagu silgud pütis.