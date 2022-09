Politseile teatati 170 korral kohtadest, kus kihutatakse

Liiklustalgute veebilehe kaudu teatati septembri alguses rohkem kui 3600 kohast, kus kaasliiklejad kipuvad kihutama. "Iga aastaga on meile liiklustalgute raames laekunud teadete arv aina suurem, mis kinnitab, et inimeste mure oma kodukoha ümbruses toimuva pärast on tõsine," ütles politsei kolonelleitnant Sirle Loigo.