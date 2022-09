Töötasu alammäära seotus trahvide, avaliku sektori palga ja elatisega on müüt

Miinimumpalgaga on seotud mitu müüti, mis elavad jätkuvalt oma elu. Aastaks 2022 on töötasu alammäärast lahti seotud trahvimäärad, avaliku sektori palgaastmed ja lapse ülalpidamiseks makstav elatis. Koolieelse lasteasutuse kohatasu suuruse otsustab küll kohalik omavalitsus, kuid tal on voli, mitte kohustus, siduda lastevanematelt küsitav tasu miinimumpalgaga. Vaid osa omavalitsusi, nt Tallinn, Tartu, on seda teed läinud.