Kuna Putin pidi teisipäeva õhtul tegema telepöördumise ja see lükkus segastel asjaoludel edasi, hakkasin lehitsema Venemaa riigi­truud meediat. Suurriikide presidendid tavaliselt ammu välja kuulutatud pöördumisi ära ei jäta ja tekkis kahtlus, et äkki näitavad televiisorid Venemaal juba “Luikede järve”. Selgituseks: see ballett tuleb neil väljaspool plaani telekavasse siis, kui riigis on suur jama, kui keegi on surnud või midagi sellist.