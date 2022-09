Kaplan Peeter Paenurm rõhutas Porkuni lahingu aastapäeval ajaloolise mälu olulisust

Juhtunu mälestamiseks peeti kolm teenistust. Jumalateenistuse käigus pühitseti Väike-Maarja kirikus Porkuni lahingu vast valminud mälestusrist. Vasest risti valmistamise idee autor on mullu muinsuskaitse aastapreemia võitnud Hanno Tamm. Lisaks toimusid mälestusteenistused Loksa kalmistul ja Vistla memoriaalil.

“Mälestame neid, kes ohverdasid ennast kodumaa eest,” ütles Vistlas oma kõnes Kaitseliidu peakaplan Peeter Paenurm. Tollal olid inimesed tema sõnul kahe totalitaarse võimu vahel ning see tekitas lõhe ka eestlaste seas. Neil päevil oli tulevahetusi, kus mõlemal poolel olid eesti mehed. “Inimesed on inimesed, isegi kui nad on erinevates mundrites,” tuletas Paenurm kuulajatele meelde.