Kevadlillede sibulad tahavad mulda saada

Esimesed kevadised sibullilled on alati meil olnud kevadekuulutajateks. Nii kui esimesed lumikellukesed ja märtsikellukesed oma õied välja pistavad, on sotsiaalmeedia nende pilte täis. Kahjuks küll peale lumikellukeste, krookuste, tulpide ja nartsisside meil veel väga palju teisi sibullilli ei kasvatata. Kuid iga aastaga läheb olukord paremaks. Lisaks julgustan kasutama suurt hulka ühte sorti lilli või lillesegu. Alati annab parema efekti üks suur taimedest värvilaik kui kõiki sorte kolm kuni viis õit.

Kui püsilillede puhul on mõistlik teha ühe sordiga 5–9-taimelised grupid, siis sibullilledega hakkaksin tegema 25–250 sibulaga gruppe. Sibulate hulk ühel ruutmeetril sõltub sibulate suurusest, aga soovides enda aeda korralikku sibullillevälja, tuleb ruutmeetrile istutada 50–150 sibulat. Oskusliku kavandamisega on võimalik ühele alale panna eri ajal õitsvaid sibullilli. Kui endal selliseid oskuseid ei ole, siis leidub kindlasti ka sibullillesegusid, kuhu on juba valitud erinevad taimed nii, et õieilu jaguks paariks kuuks.