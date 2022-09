Edetabeli liider on 1321 punktiga leedulanna Kataržina Sosna. Steinburg on kogunud 1284 punkti ja kolmandana jätkab eestlannast viie punkti kaugusel Lejla Njemčević.

Steinburgil on tänavu ette näidata mitu head tulemust, mis on kõrge edetabelikoha aluseks. Maastikumaratoni Euroopa meistrivõistlustel pälvis eestlanna 11. koha, Eesti meistrivõistlustel jäi ta väga napilt teiseks. Võidukas on ta olnud Alpentour Trophyl ning pjedestaalile jõudnud veel Jelenia Góra ja 4 Islands Stage Race’i maastikumaratonil.