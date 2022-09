Ungarlase meelest räägi eestlasega nagu seinaga

“Kerge on hukka mõista, tarvis on mõista,” tsiteeris 71-aastane Norvik Paul-Eerik Rummo luulerida. “Brüsseli otsusega seoses arvan, et ma enne ikka suhtleks ungarlastega. Meil on nii vähe materjali ajakirjanduses Ungari kohta. Kuidas me siis teame? Kes ungari keelt ei oska, peab nõustuma sellega, mida talle ette räägitakse.”

Norvik on lõpetanud 1969. aastal Rakvere 1. keskkooli. Eelmisel öösel olevat ta Rakveret isegi unes näinud. “Väga armas ja ilus linn,” ütles ta. “Tammik oli otse meie kodu akna all. Nüüd ka, kui ma Rakverre lähen, on esimene asi, et lähen tammikusse ja Palermo metsa jalutama.” Tema vanemad on Rakveresse maetud. Tallinna peab ta võõraks linnaks. Ta elab Lasnamäel, mis on kivilinn ja jääb ikka selleks. Rakvere on seevastu sügaval südames ja kodulinn, kuhu ta alati hea meelega tagasi tuleb.