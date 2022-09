President Alar Karise sõnul tähendab Venemaa presidendi Vladimir Putini otsus välja kuulutada osaline mobilisatsioon Putini ühemõttelist tunnistamist, et sõjaga Ukrainasse minnes on ta lüüa saanud. “Samuti tähendab 300 000 reservväelase püssi alla võtmine, et Venemaa sõjaväe senised kaotused Ukrainas on olnud väga rängad,” ütles president Karis.