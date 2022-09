Jaga lugu päästetud ja adopteeritud lemmikloomast

Kampaania "Mäleta mind neljapäev" ajal näidatakse valgust kõigile neile imelistele loomadele, kes endiselt päris oma kodu ootavad. Kõigil on võimalik jagada oma päästetud lemmiku lugu ja süüdata virtuaalne küünal neile, kes on südamesse läinud.

Eesti varjupaikades ja loomakaitse organisatsioonide hoole all ootavad praegu kodu üle 3500 looma. Rohkem kui pooled neist on kassid. "Varjupaigast lemmiku võtmine on äärmiselt üllas tegu, kuna nii saab üks õnnetu hing, kellel võibolla ei ole elus hästi läinud, uue võimaluse. Ei tasu unustada, et ükski loom ei ole varjupaika või loomakaitse organisatsiooni hoole alla sattumises ise süüdi," kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Elis Järvsoo.