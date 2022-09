Narvas ja Tartus loetakse avalikult vene sõltumatut dramaturgiat

Festivalil “Ljubimovka” kõlavad alati väga erineva sisuga näidendid, teiste hulgas terava poliitilise suunitlusega tekstid. Sõda kui sotsiaalne õnnetus, totalitarism kui sõdade eelkäija ja põhjus; sõda Ukrainas, sõda perekonnas, mineviku, meie kaasaja ja tuleviku sõjad ja küsimus, kus on nendes tavalise inimese koht – need on välja valitud näidendite teemad.