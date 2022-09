Eestist Venemaa eest sõtta minejaid ootab kriminaalkaristus

Kallas ütles, et meeleheitel Venemaa on asunud vaba maailma hirmutama, kuid sellele ei tohi alluda. “Kui Venemaa ei suuda saavutada edu lahinguväljal, siis nad ähvardavad tuumarelvadega, kuid oluline meie jaoks on see, et me ei tohi lasta sellel hirmutamisel mõjuda ja ennast halvata,” rõhutas Kallas valitsuse pressikonverentsil.