Aqva Open toob Rakveresse harrastustennise koorekihi

Tuntumatest on kohal Eesti naiskonda rahvusvahelisel areenil esindanud, aga ka arvukalt nii üksik-, naispaaris- kui ka segapaarismängus Eesti meistritiitleid noppinud Piret Ilves. Meestest võistlevad teiste hulgas Armand Levandi, Aleksandr Kvitš, Markus Kerner ja Aqva Openil debüteeriv Rakvere oma poiss Marek Marksoo. Mitmedki nendest mängijatest on esindanud rahvusmeeskonda mainekal Davis Cup turniiril.

"Meie turniir on kõikidele soovijatele," lausus Aqva Openi üks kahest korraldajast Siim Tuus. "Siin on eri liigades nii endiseid profimängijaid kui ka harrastajaid, keda võib kohata näiteks Eesti kolmanda ja neljanda liiga turniiridel. Ehkki turniiritabelites on veel küll üks-kaks vaba kohta, sest haigused teevad oma töö, on korralduslikult kulgenud kõik plaanipäraselt."