Rakveres alustab tegutsemist omastehooldajate tugigrupp

Omastehooldajad on inimesed, kes toetavad, abistavad ja on olemas igapäevaselt oma lähedase jaoks, kes vajab tuge. Samas unustavad nad selle kõige juures iseenda. "Olen töötanud linnavalitsuse sotsiaalosakonnas ligi kuus aastat ja näen, et Rakveres on palju inimesi, kes hooldavad oma lähedast: last, partnerit või vanemat. Neil kõigil on oma mured lähtuvalt lähedase puudest, erivajadusest või vanusest, samas ühendab neid kõiki midagi ühist. Hool ja mure oma inimese pärast. Lähtuvalt sellest soovin luua tugigrupi omaste hooldajatele," rääkis Suun-Deket.