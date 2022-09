Moel hakati tootma purki villitud kokteili

Moe peenviinavabriku sortimenti lisandus toode nimetusega "Seltzer spiked with Mohn Gin", mis oma olemuselt on lahja alkoholikokteil, kuid mida Lääne-Euroopas ja Ameerikas kutsutakse ka seltzer'iks. Moe OÜ tegevjuht Liisa Luhaste tunnistab, et uute jookide terminoloogia polegi veel korralikult välja arenenud.