81-aastane Salla küla memm peab hoolimata oma soliidsest vanusest veisekarja

Seltsimaja ja Karl Madise krundi vahel paikneb väike heinamaasiil, kus nosivad veised. Üle tee on Salla memoriaal, mälestamaks võõrvõimu käe läbi hukkunud külaelanikke. Memoriaali taga paistavad kollane (rohelise traataiaga piiratud) elumaja ja laut. Nende omanik on Vaike Kütt. Tema jagu on ka seltsimaja ja Karl Madise naabruses koplis nuumal olevad veised.