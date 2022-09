Pooled reservistid jõudsid õppusele Okas kuue tunniga

Tänavakivide paigalduselt kaitseväe õppusele Okas saabunud Leivo Filippov ütles, et pidi endale asendaja leidma, sest muidu oleks töö ehitusobjektil seisma jäänud. “Naine hakkas mõtlema, et huvitav, mis siin nüüd siis toimub,” kirjeldas ta koduste reaktsiooni. “Natuke hirmutav oli täita ankeeti pealkirjaga “Hüvitis surma korral”, aga saan aru, et see käib asja juurde,” jagas kolme aasta eest ajateenistuse läbinud noormees.