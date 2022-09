Mare Koit istutas nimipuu Wiedemanni keeletammikusse

Väike-Maarja lapsed andsid rahvalauluga tammele kasvujõudu, kui Mare Koit, üks eesti arvutilingvistika ja keeletehnoloogia peamisi alusepanijaid, Tartu ülikooli emeriitprofessor, sättis puukese juurtele mulda ning kastis seda hoole ja armastusega. “Mul on suur au kuuluda nii väärikasse seltskonda, kes on pälvinud Wiedemanni keeleauhinna. Olen väga tänulik,” lausus Mare Koit.

Emakeele Seltsi esimees, aastal 2020 Wiedemanni keeleauhinnaga pärjatud Helle Metslang märkis, et viis sihti, mida auhind väärtustab – eesti keele uurimine, õpetamine, korraldamine, propageerimine ja kasutamine –, toetuvad keeletehnoloogiale. “Mare Koit on pannud aluse sellele, et meil tänapäeval on uued võimsad võimalused nii eesti keele uurimiseks, õpetamiseks, korraldamiseks, propageerimiseks kui ka kasutamiseks,” rõhutas ta.