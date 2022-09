Ei pea olema filosoofiadoktor, et aru saada kahest tõsiasjast: Venemaal ei lasta televisioonis asjata Pjotr Tšaikovski balleti “Luikede järv” surematuid meloodiaid ja Eesti riigitelevisioonis ei võta väljaspool saatekava sõna peaminister või president. Kaja Kallas rääkis üleeile, et peab valmis olema elektrikatkestusteks. Samuti sellest, et olukord on raske, kuid üheskoos saame sellest üle. Miks ta sõna võttis, jäi arusaamatuks, sest maailmas on keeruline olukord juba vähemalt alates 24. veebruarist, mil Putin andis käsu Ukrainale kallale tungida.