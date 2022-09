Kolumn: ülistades tundmatust

Meile on õpetatud, et probleemid, eksimused, ettenägematus, ettevalmistamatus, korralagedus ja halb tuju on pahad asjad. Kuni sinnani välja, et probleem võib olla ka probleemidest rääkimine. Kui keegi julgeb olla midagi muud kui õnnelik, tuleb hakata ravima. Tuleb kohe pingesse minna, pingestada ennast ja teisi ning sõdida. Või siis “aidata”. Tugevdada, rünnata, barjääre ehitada, kakluseks või katastroofiks valmistuda – kogu aeg tuleb võidelda! Elimineerida eksimused ja võimalikult paljud stressorid. See on ulme!