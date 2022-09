Eesti parimad vabatahtlikud pritsimehed on Kadrinas

Esiteks oli võistlus motiveeriv. Teisalt oli Nageli sõnul teada, et Saku ja Tõrvandi kolleegid on kõvad tegijad. Ja nii juhtuski, et esikoht saavutati üle noatera. Nagel selgitas, et hoonetulekahjuharjutuse nad võitsid, kuid täpselt sama paljude punktide võrra, kui esimeses harjutuses edestati Tõrvandit, jäädi teises harjutuses alla.