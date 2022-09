Tamsalus avaneb võimalus vaadata korraga kõiki Shakespeare’i teoseid

“Mõnes teatris ikka mängitakse mõnda Shakespeare’i näitemängu – “Hamletit” või “Romeot ja Juliat”, vahel jõuab ka mõni Shakespeare’i komöödia lavale. Seda on vähe ja just seetõttu oleme võtnud eesmärgiks mängida ühe õhtuga ära kogu Shake­spea­re’i looming ehk suure meistri kõik näidendid, mida on rohkem kui 30, ja lisaks 154 sonetti,” tutvustab teater humoorikat tükki.