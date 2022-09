Veel Kamalambast: linnapea kiitis Ungari guljašši, sotsiaaltöötaja mugis Türgi koogikesi

Ungari köögis askeldas tarmukas Nora Vašš. "Õigupoolest ma elan Eestis, aga mu vanemad on Ungarist," selgitas kevadel gümnaasiumi lõpetanud neiu. Siis täpsustas Vašš, et tegelikult on Ungarist pärit tema isa, emaks on kohalik Tallinna venelane.