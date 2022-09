Rakvere vald tõstab esimest korda kõigi oma töötajate palku

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak rääkis, et seni pole niinimetatud büroost keegi veel palga pärast lahkunud, küll aga on vihjatud, et naaberomavalitsus pakkus paremat töötasu. "Sellised üleostmised on muutunud juba tavalisteks," sõnas Nõlvak. Tema hinnangul peavad kõik omavalitsused muretsema oma töötajate heaolu eest. "Kui tahavad, et neile tööinimesi jääks," põhjendas vallajuht.

Teine palgasurve tuleb Nõlvaku sõnul riigilt ja on seotud õpetajate töötasu tõusuga. Nõlvaku ütlusel on tekkimas olukord, kus mõni pedagoog saab kooli direktorist rohkem palka. See on tingitud asjaolust, et riik maksab palka ainult õpetajatele, koolijuhtide töötasu on omavalitsuste pädevuses. Samuti peavad omavalitsused leidma raha õppeasutuste abipersonali töötasudeks. Nõlvak tõi näiteks sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid, kooli abipersonali. "Nende töötasu peab omavalitsus leidma oma eelarvest," nentis Nõlvak.