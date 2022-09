Gordejev ja Stupelis aitasid Eesti Rahvuste krossil medalile

Märkimisväärse panuse medalivõitu andis Viru-Nigula/Läti paar Gert Gordejev – Kaspars Stupelis. Mehed lõpetasid esimese võistlussõidu kaheksandana ja teises sõidus jõudsid finišisse kõrgel viiendal kohal, kusjuures start neil eriti ei õnnestunud, aga sõidu käigus läks korda teha ridamisi möödasõite ning tagantjärele tarkusena võib öelda, et just viimane möödumine Suurbritannia meeskonnast tagas kokkuvõttes​ ühepunktise edu Belgia ees.