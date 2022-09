Juhtkiri: kamalamba head ja vead

Kamalammas käib ajaga kaasas. Kui esimesel paaril korral oli tegemist vaid toidu ostmise-müümise üritusega, siis nüüdseks on lisandunud kultuuriprogramm ja lava koos esinejatega, seekordseks kirsiks kamatordil olid väikesed jutu- ja õpitoad. Räägiti hoidiste valmistamisest, Priit Kuusk ehk Wend aga jutustas oma toiduelamustest “Uhhuduuril” ja laevakoka tööst Admiral Bellingshausenil. See on äge, et korraldajad püüavad aasta-aastalt edasi mõelda ega arva, et üks ja sama kontseptsioon peaks inimesi igal aastal kohale meelitama.