Tasuline rahvakultuur – sulgeme või maksustame

Kultuurilt kokku hoidmine on justkui kõige lihtsam lahendus. Taidlejad võivad ju oma tantsu­proove teha ka näiteks koolimajas. Just! Täpselt nagu vallavalitsus võiks kolida koolisööklasse – söögivahetunni ajal teevad ametnikud väikese sirutuspausi, muul ajal on see soe ja valge tuba täielikult nende päralt, soodne lõuna boonusena kaasa.