Näitus handi noorte filmitegijate fotodest ootab uudistajaid

Näitus on koostatud Handimaal toimunud Metsa Filmikoolis salvestatud materjalide põhjal. Metsa Filmikooli eesmärk ei ole korraldajate sõnul toota filmifestivalile materjali, vaid et noored soomeugrilased saaksid oma keeles teha filme, mis on iga elava kultuuri oluline osa.