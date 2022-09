Kuues Festheart räägib eneseteostusest ja religioonist

Tänavuse LGBT+ filmifestivali Festheart märksõnad on eneseteostus ja religioon. Mitmes filmis püüavad peategelased oma identiteediotsingutele või armumuredele leevendust leida loometegevusele või spordile pühendudes. Korduvalt on luubi all konflikt usu ja seksuaalse sättumuse vahel - näidatavad filmid aitavad sellessegi probleemi pilgu heita.