220 eurot otse prügikasti – kuidas seda vältida

Enne poodi minekut vaata üle, mis toiduained on juba külmikus, sügavkülmas, kapis, sahvris või keldris olemas.

29. septembril tähistatakse rahvusvahelist toiduraiskamise vähendamise päeva. See on hea aeg, et läbi mõelda oma kodune tarbimine. Nutika planeerimise ja külmiku korrastamisega säästad nii rahakotti kui loodust.