Rakveres tutvustati inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni mudelit

Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deketi sõnul on Rakvere linn Eestis üks väheseid omavalitsusi, kes on aastaid arendanud koordineeritult inimeste toetamist. "Seminari eesmärk oli tutvustada projekti ja koordineeritud mõtteviisi Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ja Järvamaa sotsiaalvaldkonna esindajatele," rääkis Suun-Deket.

Seminaripäeva lõpetasid juhtumite arutelud, ideekorje ja kokkuvõtete tegemine. "Osalejatele tundus koordinatsioonimudeli rakendamine väga huvitav ning sotsiaalvaldkonda toetav, samas on näha, et süsteemselt abi vajava toetamine on individuaalsem ja alguses aeganõudvam, kuid seda suurem on kasu ja ajaressursi kokkuhoid hiljem," vahendas Kersti Suun-Deket seminariliste tagasisidet.