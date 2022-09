Hädaabiteenus on kriisis

Häirekeskuse Ida keskuse logistik Mirta Laul ütles, et 102 töötaja asemel on rivis 76. Veerand personalist on lahkunud peamiselt väikese töötasu tõttu. See puudujääk ei ole mitte ainult Ida keskuses, vaid ka ülejäänud kolmes keskuses Tallinnas, Tartus ja Pärnus.