Eluasemeturul valitseb ootusärevus

Lääne-Virumaal müüki tulevate eluasemete arv on maaklerite hinnangul poole aastaga kolmandiku võrra kasvanud ning nende maksumus pärast kerget hinnatõusu ajavahemikus maist septembri alguseni on olnud taas muutumatu. Samas ei pruugi see veel tähendada, et kõik kinnisvaraturul olevad majad ja korterid edukalt ka maha müüakse.