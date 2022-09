Toiduteadlane Sirli Rosenvald: ka Eestis tarbitakse liha kordades rohkem, kui on soovituslik

Sirli Rosenvald on toiduteadlane, tema doktorikraad pärineb Tallinna tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonnast. Ta on Euroopa sensoorika* võrgustiku liige. Ilma võõrsõnade ja terminiteta rääkides on tema töö seotud meie toidulauaga – seal leiduvate söökide-jookide koostise ja maitsega.