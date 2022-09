Röövellik elektrihind ohustab talverõõme

Suusaklubi Telemark juhatuse liige Hillar Hein rääkis, et kui Kiviõli suusanõlvale kunstlund ei tehta, treeninguid seal korraldada ei saa. “Need ajad on tükk aega möödas, kui treeninguid tehti loodusliku lume peal. Mäele peab tugeva lumepõhja alla tegema, et üldse sõita saaks,” rääkis Hein.

Suurem osa Telemargi treeninguid toimuvad just Kiviõli seikluskeskuse nõlvadel. “Kiviõli on ikkagi number üks Eesti mäesuusakeskus, sest ta on kõige suurem ja alati hästi korras,” märkis Hein. “Siiamaani on meil seikluskeskusega olnud väga hea koostöö, sest nad on meile palju vastu tulnud,” kiitis ta. Suusahüppetreener Hein avaldas arvamust, et kõrgete energiahindade tõttu võivad mäeomanikud olla raskes olukorras.