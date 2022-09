Sõnarändurid (ulme)teekonnal

Kui kirjanike igaaastane sü­gistuur Sõnaränd 17. korda Lääne-Virumaa keskraamatukokku jõudis, rändajateks Triin Soomets, David Vseviov ja Maniakkide Tänav, oli õhus küsimus, mis võiks olla ajaloolast, poetessi ja ulmekirjanikku ühendav teema. Selgus, et ajaloost ulme ja luuleni on lühike samm.

Luuletaja Triin Soomets meenutas alustuseks, et käis Rakveres suvel koos kalamehest sõbraga, Maniakkide Tänav märkis, et tema juured ulatuvad Virumaale. Mullu teosega “Onu Moritza sõnaraamat” nii Virumaa kui ka Vilde kirjandusauhinna nominent olnud David Vseviov tähendas, et tema, kuulanud onu Moritza hoiatust kirjanike kui kerglase seltskonna asjus, pole küll kirjanike liitu astunud, aga hea meelega liitus tuuriga.