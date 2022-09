Tõrma kalmistul päästeti hauda kukkunud koer

Rakvere komando meeskonnavanem Arlis Pipenberg tõdes, et päästetöö kujunes kiireks. Päästjad saabusid kalmistule ja leidsid haua põhjas pikutava neljajalgse. "Paigaldasime redeli, üks päästja läks hauda, võttis koera sülle ja tõi välja," kirjeldas Pipenberg protsessi. Koer oli oma täbarast olukorrast ilmselt teadlik ning tegi päästjatega kenasti koostööd. Meeskonnavanem pakkus, et küllap on tegemist mõne lähedalasuva maja valvuriga, sest hauast välja saades jooksis koer kohe oma teed.