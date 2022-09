Kadrina, Haljala, Rakvere ja Viru-Nigula valla inimestel pole selle nädala jooksul just iga päev lehed postkasti jõudnud.

Nädala jooksul on mitu lehetellijat pidanud värskete uudiste lugemise asemel tühja postkastiga mornilt tõtt vaatama. Omniva meediasuhete juht Kristina Haavala tunnistas, et kojukannetes on olnud häireid 20. septembrist.