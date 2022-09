Päästeteenistus kiitis Tapa gümnaasiumi ja lasteaia nutikaid lahendusi

Helen Arukaevu sõnul ei ole magnetsulgur tehnika viimane sõna, küll aga nutikas lahendus. Tavaline tuletõkkeuks peab olema suletud asendis. Magnetsulguriga aga on seda võimalik hoida avatud, mis on vajalik eriti koolis, kus õpilased pidevalt liiguvad. Häire korral laseb magnetsulgur ukse lahti, see läheb kinni ja lukustub automaatselt. "Terve kool on magneteid täis," sõnas Arukaev.