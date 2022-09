Täna on Rakvere eestikeelse teatri 140. aastapäev

Kalevipoja Seltsi näitetrupp mängis 28. septembril 1882 võõrastemaja Balti Hoov pidusaalis Juhan Kunderi näitemängu "Mulgi mõistus ja tartlase tarkus". Teatrisündmuse tähistamiseks kantakse näidend "Mulgi mõistus ja tartlase tarkus" taas ette 13. oktoobril samas majas tegutsevas Mullistuudios.

Mullistuudio perenaine Maie Urbas rääkis, et näidendi taasesituse nimel on toimetatud juba kuu aega. "Koostöös näitlejate Tiina Mälbergi ja Margus Grosnõiga oleme jõudnud selleni, et kaasame kunagise Rakvere teatriklubi liikmed. Homme hakkame rolle jagama," nimetas ta.

Maie Urbas meenutas, et kui alustas Mullistuudioga, huvitus ta endise muuseumitöötajana maja ajaloost ning sai muuseumi peavarahoidjalt sellest "üliägeda ülevaate". "Sealt leidsin selle fakti ja mõtlesin, et peaks tähistama," sõnas ta. Ta märkis, et kuna selles majas tegutses juba enne Eesti aega ja selle ajal palju seltse, on tegemist toreda ajaloolise kohaga, kus kultuuri arendada.

Praeguseks on teatriklubilastega esimene nõu peetud ning homme asutakse asja täpsemalt arutama. "See oli minu unistus – klubi uuesti tegevusse panna. Usun, et inimesed tahaksid seda, ja alati saab klubisse ka uusi liikmeid võtta," sõnas Maie Urbas.

Esimese näitemängu puhul kirjutas ajaleht Valgus: "Rahvast oli õige rohkesti kokku tulnud ja röömustas ennast väga näitemängu üle. Meie teades on see esimene kord Rakveres, et siin Eesti keele näitemängu on mängitud. Soovida oleks, et see mitte viimaseks ei jäeks, vaid et ka edaspidi sarnasel lõbusal viisil rahvale meelejahutust saaks pakutud."