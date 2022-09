Hallivatimehed noolivad nii lambaid kui ka koeri

Keskkonnakaitseameti Lääne-Viru maakonna jahinduse spetsialisti Heete Ausmeele sõnul on terves Eestis augustist oktoobrini täiesti tavaline, et hundid käivad rüüsteretkedel. “Lambad on lageda taeva all väljas ja hundid tunnevad, et lammas on kerge saak. See on ka eelmistel aastatel nii olnud. Kui kellelgi lambad on, siis huntide ja nende lammaste tee mõnikord paratamatult ikka ristub,” selgitas ta.