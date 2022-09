Fermi Energia on uurinud võimalust rajada 300-megavatine tuumajaam 105,8 hektari suurusele Madala kinnistule Kunda sadama lähistel Viru-Nigula vallas.

“Soome ja Rootsi kogemus on, et nii madal-, kesk- kui kõrgaktiivsed jäätmed on lõppladestatud jaama asukoha juures maapõues eri sügavustes – 80 kuni 450 meetrit,” selgitas Fermi Energia ohutus- ja kütusejuht Kaspar Kööp.