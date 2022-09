Juhtkiri: kuhu tüürid, sisejulgeolek?

Valitsuse lubatud palgatõus ei rahulda politseinikke, päästjaid ega päästekorraldajaid. Võib öelda, et riik on jätnud täiesti unarusse sisejulgeoleku. Kehtib president Lennart Meri öeldu vajaduste rahuldamise kohta: see on nagu lasteaias – kuulda võetakse seda, kes teeb kõige kõvemat häält.