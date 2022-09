Rakvere gümnaasiumi vilistlaste kokkutuleku eel

Ma pole oma emaga kunagi lähedane olnud. Mõnes peres lihtsalt on nii. Võibolla Sinu peres ka. Aga ometi on just ema mind mitmel väga olulisel verstapostil elu jooksul otsustavalt toetanud. Sellest toetusest on välja kasvanud olulised suunamuutused, mis on aidanud mul kasvada just selliseks inimeseks, nagu olen.