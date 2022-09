Puidubriketi ja -graanulite hinnatõus lähiajal ei peatu

Tootmise kallinemine, nõudluse kasv ja toorainepuudus on tekitanud olukorra, kus puidubriketi ja puidugraanulite ehk pelletite hind ei pruugi juba homme olla see, mis on täna. Valdkonnas tegutsevad ettevõtjad tunneli lõpus valgust ei näe ja koguni hoiatavad: talvel ei pruugi puidubriketti enam üldse müügis olla.