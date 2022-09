Marti Alt – kossumehest maailma tunnustatuima, Hawaii triatloni startijaks

Triatlonimaailma suurim ja ihaldatuim jõuproov on aastakümneid olnud oktoobrikuus toimuv Hawaii triatlon. Vaikse ookeani saarestikus peetavale võistlusele sõidab üle maailma kokku mitu tuhat ala harrastajat, ka on kohal enam-vähem kogu profisportlaste paremik.

Mäletame paari aasta tagust metamorfoosi näitleja Raivo E. Tammega, kes pooljuhuslikult võitis loosiga õiguse samal võistlusel osaleda, ja millise muudatuse see tema elukorraldusse tõi. Hawaii triatloniga on nimelt selline lugu, et sinna igaüks ei pääse. Kolmel päeval peetavale eri vanuse- ja tasemegruppidele mõeldud võistlusele osavõtuõiguse saamiseks on kehtestatud ülemaailmne kvalifitseerumissüsteem. Võimalus on mitmel pool toimuvatel mõõduvõttudel endale sinna koht välja võistelda. Koht tippüritusele õnnestus mullusel Tallinna triatlonil lunastada ka Väike-Maarja noormehel Marti Aldil.