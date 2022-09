Ilm pöörab vihmaseks

Reedel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtul pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on 8–13 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on oodata selget, kohati vahelduva pilvisusega enamasti sajuta ilma. Puhub lõunakaare tuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on 0–5, rannikul kuni 11 kraadi. Laupäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 10–15 kraadi.