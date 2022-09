Ilmub postcrossing‘u postmark

Postcrossing on lihtne: iga postkaardi kohta, mille välja saadad, saad ka vastu kaardi tundmatult postcrosser'ilt ükskõik millisest maailma riigist. Maailmas on üle 800 000 postcrosser'i rohkem kui 200 riigist, kes on kokku saatnud peaaegu 70 miljonit postkaarti.

Postmargi kujundas kunstnik Triin Heinmann ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi trükiarv on 25 000 tükki ning selle nominaal on 1,90 eurot, nii et see sobib rahvusvaheliseks saatmiseks. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinna Finesti postkontoris.

Kasutajakonto saab teha tasuta postcrossing'u lehel. Pärast konto loomist tuleb süsteemilt taotleda aadress. Seejärel saab taotleja ühe juhusliku kasutaja aadressi ja postkaardi koodi. Siis tuleb postkaart valmis kirjutada ja teele panna.