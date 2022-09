Mille alusel Rakvere linn kultuuri- ja sporditegevust toetab

1. Kultuuri- ja spordivaldkonna tegevustoetus, mille eesmärgiks on soodustada Rakvere linna elanike huvitegevust ning eneseteostust kultuuri- ja spordivaldkonnas ning sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevust, et luua täiendavaid võimalusi riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamiseks.

Linnavolikogu kehtestatud määrused on linnavalitsusele täitmiseks ja nendest me oma igapäevatöös lähtumegi. Praeguste toetusmeetmete järgi eraldame me toetusi organisatsioonidele, läbi mille peaks see jõudma Rakvere linna elanikuni. Aga tegelikkuses on kasusaajaid ka teiste omavalitsuste inimeste seas. Selgitan seda järgmise näite varal: kultuuriorganisatsiooni kuulub 20 inimest, kellest 14 on Rakvere linna elanikud. Linn eraldab organisatsioonile nii tegevustoetust kui mitterahalist toetust määruses etteantud määra alusel, toetades seeläbi organisatsiooni kõiki harrastajaid, sh ka mitte Rakvere linna elanikke (antud näite puhul kuut inimest väljastpoolt Rakveret).